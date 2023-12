Síndrome dos ovários policísticos: alimentação e exercícios físicos podem ajudar a reduzir sintomas

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma condição hormonal que afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Os principais sintomas da SOP são irregularidade menstrual, dificuldade para engravidar, acne, excesso de pelos no corpo e obesidade.

Foto: Reprodução/ Internet/ Pixabay

Além desses sintomas, a SOP também pode causar problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e fadiga.

A SOP é causada por um desequilíbrio hormonal, que pode ser influenciado por fatores genéticos e ambientais, como obesidade e resistência à insulina.

Um estudo recente publicado no periódico científico Fertility and Sterility mostrou que mulheres com SOP que seguiram uma dieta equilibrada e praticaram exercícios físicos regularmente tiveram uma melhora significativa dos sintomas. Os estudos mostram que a perda de peso, mesmo que modesta, pode melhorar a ovulação, aumentar a fertilidade e reduzir os sintomas de acne, excesso de pelos e inflamação.

O diagnóstico da SOP é feito por um médico, através de exames físicos, exames de sangue e ultrassonografia. O tratamento da SOP é individualizado e pode incluir medicamentos, dieta, exercícios físicos e mudanças no estilo de vida

Dieta para SOP

A princípio, nessa dieta deve haver o controle da ingestão de carboidratos, que podem representar até 30% do consumo energético do dia, através de raízes, tubérculos e frutas.

Alimentos naturalmente ricos em gordura também devem fazer parte da rotina, tais como: abacate, coco, azeite, gorduras vegetais, castanhas, etc.

Alimentos processados, ultra processados e industrializados devem ser evitados ao máximo, bem como os adoçantes, que ativam a insulina e podem provocar maior compulsão por doce.

A mulher com Síndrome do Ovário Policístico deve dar preferência a alimentos que não contribuem para a inflamação do organismo nem impactam negativamente nos hormônios.

Evite todas as formas de açúcar e alimentos que o contenham. Muito cuidado com industrializados, que os contém de forma “camuflada”;

Evite ao máximo os carboidratos refinados, brancos e simples, tais como pão, massas, biscoitos e cereais industrializados;

Exclua da rotina refrigerantes, mesmo os "diet" ou "light". Eles são ricos em adoçantes, capazes de elevar a insulina (ainda que não contenham calorias) e educam o paladar a exigir alimentos cada vez mais doces, podendo piorar o desejo por sobremesas e doces ao longo do dia;

Consuma quantidades adequadas de proteínas, mas evite os alimentos industrializados e processados;

Não exclua da rotina frutas!! Dê preferência às vermelhas, que não são muito doces (morango, framboesa, cereja, amora, etc). Quando ingerir uma fruta com mais carboidratos, tenha o cuidado de combiná-la com alimentos ricos em proteínas ou gorduras, como castanhas, iogurtes, queijos;

Aumente o consumo de fibras, através de vegetais crus e frutas com casca.

Exercícios físicos também são importantes

Os exercícios físicos também são importantes para melhorar os sintomas da SOP. A atividade física ajuda a reduzir o peso, melhorar a sensibilidade à insulina e regular os hormônios.

Mulheres com SOP devem conversar com o médico sobre o melhor tratamento para o seu caso.

Fontes: Viva Bem Uol e Conexão Saúde