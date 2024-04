Conheça 06 benefícios surpreendentes da Uva para a sua saúde

A uva, uma fruta comum e amada por muitos, é mais do que apenas um lanche doce e refrescante. Ela é uma potência nutricional que oferece uma série de benefícios para a saúde. Aqui estão seis razões pelas quais você deve considerar a inclusão de uvas em sua dieta:

1. Saúde do Coração: As uvas são ricas em potássio, um mineral que ajuda a controlar a pressão arterial, neutralizando o sódio. Uma ingestão baixa de potássio tem sido associada a um maior risco de hipertensão, doenças cardíacas e AVC.

2. Controle do Açúcar no Sangue: Apesar de ser uma fruta rica em açúcar, a uva tem um baixo índice glicêmico e ajuda a diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Isso ocorre porque o resveratrol, encontrado na uva, aumenta a sensibilidade à insulina, melhorando a capacidade do corpo de usar glicose.

3. Saúde Ocular: As uvas contêm antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que reduzem o estresse oxidativo e os danos que a luz solar causa à retina. O resveratrol também protege contra doenças que causam cegueira, como glaucoma, catarata e doenças oculares causadas pelo diabetes.

4. Combate a Infecções: Os compostos fenólicos presentes na uva têm ação anti-inflamatória, ajudando na prevenção de infecções. Eles regulam a microbiota intestinal, favorecendo o sistema imunológico.

5. Retarda o Envelhecimento: As uvas contêm antioxidantes e nutrientes importantes para o organismo que ajudam a retardar o envelhecimento.

6. Diminui a Prisão de Ventre: As uvas são conhecidas por suas propriedades laxativas, que ajudam a aliviar a prisão de ventre.

As uvas podem ser encontradas em diferentes cores, com ou sem sementes. As mais comuns são as roxas (uva Rubi) e verdes (uva Itália). Embora os nutrientes sejam semelhantes, quanto mais escura a fruta, maior será a quantidade de antioxidantes.

A recomendação é consumir 10 uvas ou um cacho pequeno por dia para aproveitar todos esses benefícios. Então, da próxima vez que você estiver procurando um lanche saudável, considere pegar um cacho de uvas!

da redação