Sete Lagoas sedia Copa do Brasil de Squash, consagrando Minas Gerais como Campeão | Coluna| Trocando Paralela| Guilherme Guiguito

Na última semana de maio e início de junho, a cidade de Sete Lagoas foi palco de uma intensa competição esportiva: a Copa do Brasil de Squash. Durante quatro dias, atletas de diversas categorias, do amador ao profissional, representaram oito estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Brasília, Maranhão, Goiás e Santa Catarina.

Foto: Divulgação

O evento, que aconteceu nas duas unidades da academia Squash Power, movimentou a cidade durante o feriado, proporcionando momentos de pura emoção aos participantes e espectadores. As partidas acirradas demonstraram o alto nível técnico dos competidores, que lutaram pelo título em cada ponto disputado.

Ao final da competição, foi Minas Gerais quem se destacou, sagrando-se campeão da Copa do Brasil de Squash 2024. A conquista do estado foi fruto do desempenho excepcional de seus representantes, que se sobressaíram em diversas categorias, desde o amador até o profissional.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A vitória de Minas Gerais reflete não apenas a habilidade dos atletas, mas também o comprometimento e dedicação de toda a equipe envolvida no esporte. A Copa do Brasil de Squash não só fortaleceu a prática do esporte no país, mas também promoveu o intercâmbio entre os estados participantes, evidenciando a diversidade e o talento presentes no cenário esportivo nacional.

Dica de ouro: se você ainda não joga Squash, agende sua aula experimental, e venha se apaixonar. A partir de 5 anos!

31-99233-0306 Squash Power!

Guilherme Guiguito