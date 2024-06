Sete Lagoas se prepara para a volta da Dra. Juliana Franco em palestra imperdível do projeto Travessura Convida

Após o enorme sucesso de sua última participação, a renomada Dra. Juliana Franco retorna à cidade no dia 13 de julho para um evento memorável. A palestra, que faz parte do projeto Travessura Convida, abordará um tema crucial para pais e educadores: como lidar com os comportamentos desafiadores na infância e adolescência.

Foto: Divulgação/ Revista Travessura

Com sua expertise em Disciplina Positiva, Criação Consciente e Neurociências do Comportamento, a Dra. Juliana irá desvendar os segredos por trás desses comportamentos e oferecer ferramentas práticas para auxiliar pais e professores a lidarem com essas situações de forma eficaz e positiva.

"Você tem ideia de como um trauma vivido pode afetar o comportamento da criança e do adolescente em casa e na escola? Você sabia que há várias formas de intervir e ajudar?" Essas são apenas algumas das perguntas que serão respondidas durante a palestra, que promete ser um momento de aprendizado e reflexão para todos os presentes.

As inscrições para o evento serão abertas no dia 8 de julho e são gratuitas. Siga o perfil do instagram da revista @revistatravessuraoficial, para acompanhar as atualizações. O número de vagas é limitado, por isso não perca tempo.

A palestra da Dra. Juliana Franco é uma oportunidade única para aprimorar suas habilidades parentais e educacionais, contribuindo para o desenvolvimento saudável e feliz das crianças e adolescentes.

Travessura Convida:

Data: Sábado, 13 de julho

Horário: 9h30 às 11h30

Local: Hotel Tulip Inn

Público estimado: 250 pessoas

Inscrições gratuitas a partir de 8/07

Estacionamento gratuito

Djhéssica Monteiro com Revista Travessura