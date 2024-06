Projeto Quintal de Histórias recebe a peça gratuita 'Balaio Popular' no próximo dia 15

O projeto 'Quintal de Histórias', realizado pelo Quintal Boi da Manta, traz um novo espetáculo para seu espaço no próximo sábado (15) às 19h: o "Balaio Popular", do Grupontapé Teatro, de Uberlândia. A entrada é franca, mas com ingressos limitados.

Foto: Grupontapé / divulgação

A peça, com quase 20 anos de apresentação, é uma releutura de jogos infantis e brincadeiras de roda, usando o imaginário popular. O "Balaio Popular" é também inspirado no teatro de rua - estudado pelo diretor da peça Fernando Limoeiro, professor do Teatro Universitário de Belo Horizonte.

No enredo, Dom Ratão (personagem de contos para crianças) cai na panela de feijão deixando Dona Baratinha viúva. O Grupontapé traz nesse enredo a graça para as crianças mas a reflexão aos adultos; nela, a trupe também busca exemplificar a forma simples de viver do sertanejo brasileiro. Livre para todos as idades, "Balaio Popular" já encantou muitas plateias pelo Brasil.

Os ingressos para a peça podem ser retirados NESTE LINK. A apresentação ocorrerá no Ponto de Cultura Quintal Boi da Manta, que fica na Rua João Pinheiro, 174, no Centro de Sete Lagoas. O espaço está sujeito a lotação

Quintal de Histórias

O projeto, fomentado pelo Ministério da Cultura através da Funarte, recebe no Ponto de Cultura Quintal Boi da Manta diversos espetáculos teatrais - "Balaio Popular" é o terceiro neste ano a se apresentar.

SERVIÇO:

Espetáculo Balaio Popular

Data: 15/06 (sábado)

Horário: 19h

Local: Quintal do Boi da Manta - Rua João Pinheiro, 174 - Centro





Filipe Felizardo com Quintal Boi da Manta