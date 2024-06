Ginásio Coberto recebe amanhã (07) feira de artesanato especial para o Dia dos Namorados em Sete Lagoas

O mês de junho está quase chegando e com ele uma data muito celebrada no Brasil que é o Dia dos Namorados (12 de junho). Para aqueles que quiserem presentear seus pares com presentes exclusivos feitos à mão, o Ginásio Coberto na Praça da Feirinha em Sete Lagoas terá nos dias 07 e 08 de junho uma edição especial da feira de artesanato Amor de Mães - Especial Dia dos Namorados. O evento terá entrada gratuita.

A feira apresentará peças únicas, feitas com carinho e dedicação por talentosos artesãos locais. Além disso, haverá distribuição de cupons na compra de qualquer valor para participar do sorteio de brindes.

Portanto, anote na agenda:

O que: Feira de Artesanato Amor de Mães - Especial Dia dos Namorados

Feira de Artesanato Amor de Mães - Especial Dia dos Namorados Quando: 07/06 sexta-feira das 17h às 22h e 08/06 sábado das 10h às 22h

07/06 sexta-feira das 17h às 22h e 08/06 sábado das 10h às 22h Onde: Ginásio Coberto da Praça da Feirinha (Praça Dom Carlos Carmelo Mota), Centro de Sete Lagoas

Vinícius Oliveira