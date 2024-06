Sete Lagoas recebe mais uma vez o Projeto Banda Cadillac Mineiro para uma noite de música e história

A cidade está prestes a embarcar em uma viagem musical única com o Projeto Banda Cadillac Mineiro. Este evento especial, que celebra mais de 15 anos de trajetória musical, promete uma noite inesquecível de rock and roll e clássicos das décadas de 60, 70 e 80.

Imagem Divulgação

Acontece no dia 10 de junho, a partir das 20:50, no Nero espeteria - Rua Paulo Frontin 957 - Centro.

O Projeto Banda Cadillac Mineiro é conhecido por seu "Jeito Cadillac de Ser", uma mistura de arranjos personalizados e autênticos que capturam a essência do rock clássico e encantam todas as gerações. Com uma performance que promete agitar a cidade, a banda convida todos os amantes de boa música a se juntarem a eles nesta celebração.

"Entre nesse Cadillac e faça uma viagem musical no tempo," diz o vocalista da banda. "Queremos que todos se sintam à vontade para dançar, se divertir e reviver os grandes momentos da música que marcaram épocas."

Este evento não é apenas um show, mas uma celebração da música e da história que continua a inspirar e a trazer alegria para as pessoas. A comunidade de Sete Lagoas está convidada a participar desta noite especial e a apoiar os talentos locais que tem orgulho de chamar esta cidade de lar.

Para mais informações, entre em contato com Wanderlei Guedes (31) 98888-8765 pelo telefone ou email wguedesilva@gmail.com.

www.cadillacmineiro.com

@bandacadillacmineiro

Da Redação com Projeto Banda Cadillac Mineiro