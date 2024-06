Arte Brasil de junho será nesta segunda (24) na Casa da Cultura com tema Amor Junino

Está chegando mais uma edição do Arte Brasil, como sempre, na última segunda-feira de cada mês, dia 24 de junho, a partir das 20h, no auditório da Casa da Cultura, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. Entre as atrações já confirmadas, estarão alunos da oficina de Jazz do Caic Prof. Galvão, Kelly Lima, Roberta Lanza, Lucas Lima, Irmãos Diniz, Brejero, Flavinha Girassol e Studio de Dança Dalbery & Geovane.

Foto: Divulgação

Os ingressos a preços populares custam R$ 10 e podem ser adquiridos na hora do evento, no local (auditório Casa da Cultura, orla da Lagoa Paulino). "Neste mês comemoramos o Dia dos Namorados e as festas juninas, então, teremos nosso 'Amor Junino'. Será uma noite bem contagiante onde aqueceremos os corações do nosso público com belíssimas apresentações, indo de músicas românticas e também um forrozinho para aquecer nossa alma nesta noite de São João. Venham todos, prestigiar os artistas de Sete Lagoas e região", convida comenta Vânia Costa, uma das organizadoras do evento.

Vânia reforça que sempre há espaço para artistas se apresentarem nas próximas datas. "Quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo telefone (31) 99113-9464", afirma.

SERVIÇO:

Arte Brasil - Edição Junho (Amor Junino)

Artistas: alunos da oficina de Jazz do Caic Prof. Galvão, Kelly Lima, Roberta Lanza, Lucas Lima, Irmãos Diniz, Brejero, Flavinha Girassol e Studio de Dança Dalbery & Geovane.

alunos da oficina de Jazz do Caic Prof. Galvão, Kelly Lima, Roberta Lanza, Lucas Lima, Irmãos Diniz, Brejero, Flavinha Girassol e Studio de Dança Dalbery & Geovane. Data: 24 de junho, segunda-feira, 20h.

24 de junho, segunda-feira, 20h. Local: auditório da Casa da Cultura, orla da Lagoa Paulino

auditório da Casa da Cultura, orla da Lagoa Paulino R$ 10,00 no local.

Mais informações: (31) 99123-9464

(31) 99123-9464 Instagram: @projetoartebrasil

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM