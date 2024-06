Preqaria Cia de Teatro convida para espetáculo gratuito em Sete Lagoas

Prepare-se para uma noite de imersão teatral! O Curso de Iniciação Teatral - Oficina Naturarte Tecnosulfur chega ao fim com um grand finale imperdível: a apresentação de um ensaio aberto GRATUITO para toda a comunidade.

Nesta quinta-feira (30), às 19h, o palco do Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria se transforma em um portal para duas realidades distintas, mas igualmente cativantes. Em "Nova Onda do Verão", quatro amigos de um fábrica vivenciam os desafios da segurança do trabalho, enquanto aprendem a lidar com as diferenças e a construir laços de amizade e apoio mútuo. Já em "Interior do Interior", a plateia se diverte com as peripécias dos moradores de uma cidadezinha de 5 mil habitantes que se preparam para a Festa do Padroeiro em meio à inesperada falta d'água.

A Oficina Naturarte é fruto de uma parceria entre a TecnoSulfur e a Escola Livre de Artes da Preqaria Cia de Teatro. Ao longo de 5 meses, com três encontros semanais, os alunos mergulharam em um universo de improvisação, interpretação, expressão corporal e vocal, explorando sua criatividade e desenvolvendo suas habilidades artísticas sob a tutoria de João Valadares.

Mestre em Teatro pela UFMG e com 18 anos de experiência na área, João Valadares guiou os alunos pela jornada de criação das peças, desde a dramaturgia original até a montagem das cenas. Mais do que apenas aprender técnicas teatrais, os participantes vivenciaram a experiência de uma produção profissional, desde a criação de cenários e figurinos até a iluminação cênica e escolha da linguagem teatral.

Serviço:

O quê: Espetáculo aberto do Curso de Iniciação Teatral - Oficina Naturarte Tecnosulfur

Quando: Quinta-feira, 30 de Maio de 2024, às 19h

Onde: Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41, Canaã, Sete Lagoas, MG)

Quanto: Gratuito (com senhas distribuídas uma hora antes do espetáculo, sujeito à lotação do espaço)

