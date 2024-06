Em um mundo dominado pela inteligência artificial, Atlas surge como mais um capítulo na eterna batalha entre humano e máquina. Mas será que este longa dirigido por Brad Peyton e estrelado por Jennifer Lopez consegue se destacar em meio a tantos clichês do gênero?

A trama se passa em um futuro onde a IA se tornou onipresente, e o robô Harlan (Simu Liu) se rebela contra seus criadores, iniciando uma revolução para proteger o planeta da ameaça humana. Cabe à Atlas (Jennifer Lopez), uma cientista com um passado conturbado ligado à criação de Harlan, detê-lo.

Em meio a explosões, tiroteios e perseguições intergalácticas, Atlas nos presenteia com visuais impressionantes e sequências de ação de tirar o fôlego. A imersão nesse futuro distópico, onde a inteligência artificial se tornou uma ameaça à humanidade, é garantida pelos efeitos visuais impecáveis e pelo design dos androides, que remetem a obras como "Detroit: Become Human".

Embora o roteiro não apresente grandes inovações, explorando temas batidos como o perigo da IA e a relação conflituosa entre humanos e máquinas, o ponto forte do filme reside na atuação de Jennifer Lopez. Ela entrega uma Atlas complexa e cheia de nuances, carregada de traumas e culpas que a impulsionam na luta contra o robô.

A relação entre Atlas e Smith (Gregory James Cohan), um mecha superinteligente que a auxilia na missão, é um dos pontos altos do filme. Apesar da desconfiança inicial, a química entre os personagens cresce ao longo da história, nos fazendo questionar os limites da empatia e da conexão entre humanos e máquinas.

O diretor Brad Peyton utiliza o conflito interno de Atlas para levantar questionamentos sobre o uso da IA e o futuro da humanidade. Será que a inteligência artificial, criada por nós mesmos, pode se tornar uma ameaça à nossa existência? E se sim, qual a nossa responsabilidade nesse processo?

Atlas não é um filme perfeito, mas se destaca pela atuação de Jennifer Lopez e pela forma como aborda temas relevantes da atualidade. É um entretenimento leve que te convida a refletir sobre o futuro da humanidade em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia.

Vale a pena assistir?

Se você busca um filme de ação com reflexões sobre o futuro da humanidade, Atlas pode ser uma boa escolha. A atuação de Jennifer Lopez e a relação entre ela e Smith são os pontos altos do filme, que te levará a questionar a nossa relação com a inteligência artificial. No entanto, se você espera um roteiro original e inovador, pode se decepcionar.

Djhéssica Monteiro