Governo Federal anuncia medidas para carros populares nesta quinta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta quinta-feira (25) medidas de curto prazo para ampliar o acesso da população a carros novos. Como já disse mais de uma vez, ele deseja criar mecanismos para o país voltar a ter os chamados carros populares, com preços mais baixos.

Indústria automotiva deve se beneficiar de programa do governo Lula — Foto: Fiat/Divulgação

As medidas serão anunciadas por Lula e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, às 10h, em reunião com representantes de entidades do setor automotivo e outros ministros. O encontro será no Palácio do Planalto. Nesta quinta é celebrado o Dia da Indústria.

Atualmente, os carros zero km mais baratos do país têm preço de partida por volta de R$ 68 mil.

Com O Tempo