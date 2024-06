Avião que saiu de Governador Valadares cai em Santa Catarina: dois mortos

Um avião particular vindo de Governador Valadares, no Vale do Aço, com destino a Florianópolis caiu no fim da noite de segunda-feira (3). A aeronave foi encontrada destruída em uma área de mata próxima a uma rodovia que liga as cidades Garuva e Itapoá, no Norte de Santa Catarina. Ao menos duas pessoas morreram.

As informações são da NSC. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, as buscas foram iniciadas por volta das 0h30 desta terça-feira (4). O avião teria tentado fazer um pouso em Joinville, arremeteu e acabou caindo na região. O Aeroporto de Joinville informou que a aeronave não tinha pouso previsto para o aeródromo, mas o piloto chegou a fazer contato com a equipe de controle aéreo por volta das 18h de segunda-feira (3). Agora, as equipes estão dando apoio aos trabalhos de busca dos órgãos competentes

Os bombeiros também confirmaram durante a manhã desta terça-feira (4) que a aeronave foi encontrada destruída e que duas pessoas morreram. De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é da empresa Conserva de Estradas, era um modelo Beech Aircraft de 1982, realizava serviços aéreo privado e estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) regularizado, com vencimento apenas para 2025.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, a Força Aérea Brasileira (FAB) também atuou nas buscas pelo avião.

Da redação com NSC Total