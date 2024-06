Feira de roupas e acessórios chega em Pedro Leopoldo na quinta-feira (7)

A partir desta quinta-feira, 7 de junho, o bairro Andyara, em Pedro Leopoldo, será o palco da Feira de Roupas e Acessórios, com expositores do Brás e da 25 de Março, de São Paulo. O evento, que ocorrerá no salão Spaço’s, promete oferecer uma ampla seleção de produtos de moda, incluindo jaquetas, moda plus size, moda masculina e feminina, calçados, bolsas, acessórios e até panelas.

Detalhes do Evento

Local: Salão Spaço’s Eventos

Salão Spaço’s Eventos Horário: 10h às 21h

10h às 21h Data: 7 a 17 de junho

Variedade e Qualidade

Os visitantes encontrarão uma vasta gama de produtos, como:

Coleção de Inverno: Jaquetas elegantes para todos os gostos e estações.

Jaquetas elegantes para todos os gostos e estações. Moda Plus Size: Roupas modernas e confortáveis para todos os tamanhos.

Roupas modernas e confortáveis para todos os tamanhos. Moda Masculina e Feminina: As últimas tendências em vestuário para homens e mulheres.

As últimas tendências em vestuário para homens e mulheres. Calçados e Bolsas: Diversas opções para complementar qualquer look.

Diversas opções para complementar qualquer look. Acessórios: Anéis, colares e outros itens para dar aquele toque especial ao visual.

Oportunidade Única

A feira permanecerá na cidade até a próxima terça-feira, 17 de junho, oferecendo aos moradores uma semana inteira para explorar e fazer compras. Os organizadores convidam todos a participar e aproveitar esta oportunidade única de compras e lazer.

Da Redação com Por Dentro de Tudo