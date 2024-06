Acidente entre carro e caminhão deixa três mortos em Barbacena

Uma tragédia tirou a vida de três pessoas em um acidente na rodovia MG-135, na manhã desta terça-feira (11). O fato ocorreu próximo à cidade de Antônio Carlos, na região de Campo das Vertentes, a cerca de 50 km de Barbacena.

Foto: Reprodução/ Internet

Um carro e um caminhão colidiram frontalmente no km 11 da rodovia, por volta das 7h40. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que prestou apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, o carro teria perdido o freio antes da colisão.

No impacto, o condutor do carro e duas passageiras, todos idosos, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. As vítimas, duas mulheres de 79 anos e um homem de 72 anos, eram ocupantes do mesmo veículo. O motorista do caminhão, por sua vez, não se feriu.

As equipes de resgate precisaram trabalhar para retirar os corpos das ferragens do carro. Após a liberação, as vítimas foram levadas por um serviço funerário da região.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve presente na ocorrência e controlou o trânsito no local. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Da redação