Sai outono, entra inverno! No último dia do outono, três cidades de MG lideram lista das mais frias do Brasil

No último dia do outono, quatro cidades de Minas Gerais integraram a lista dos municípios mais frios entre a noite dessa terça (18) e a manhã desta quarta-feira (19). Três delas ficam no Sul do estado e uma no Centro-Oeste. O levantamento foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Foto: Reprodução Internet/bing

Caldas, Maria da Fé e Monte Verde lideram o ranking com temperaturas de 3,0°C, 4,0°C e 5,0°C, respectivamente. Bambuí completa a lista com 7,2°C. Veja a lista completa:

Caldas (MG): 3,0°C

Maria da Fé (MG): 4,0°C

Monte Verde (MG): 5,0°C

Campos do Jordão (SP): 6,2°C

Nova Friburgo-Salinas (RJ): 6,7°C

Bambuí (MG): 7,2°C

De acordo com o Clima Tempo, o inverno começa no dia 20 de junho, às 17h51, pelo horário de Brasília, com o solstício de inverno. “A formação e gradual intensificação de um novo episódio do fenômeno La Niña terá influência no padrão de temperatura e de precipitação durante o inverno de 2024”, informou o boletim meteorológico.

O tempo deve ficar seco em todas as áreas, especialmente no Triângulo Mineiro e Noroeste. Segundo o Clima Tempo, essas regiões podem passar os meses de julho e agosto sem chuva.

Devido a bloqueios atmosféricos, as temperaturas ficarão acima da média no Triângulo Mineiro e no sul do estado. Nas demais áreas, o ar seco favorece uma forte perda radiativa durante as madrugadas, fazendo com que elas tendam a ser mais frias do que o normal. No entanto, as tardes ainda serão quentes.

Da Redação com Itatiaia