Noiva é 'salva' por estilista Ronaldo Fraga e ganha aplausos a caminho de igreja

No meio do caminho tinha o Festival Tudo é Jazz e a noiva Paula Moreira Mol precisou de uma "ajuda especial" para conseguir chegar e se casar na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, no fim da tarde do último sábado (6).

A noiva Paula Moreira Mol e o estilista Ronaldo Fraga — Foto: Rodrigo Câmara/Divulgação

E essa "mãozinha" foi dada nada mais, nada menos do que pelo renomado estilista Ronaldo Fraga. Ele "conduziu" a noiva até a calçada do santuário.

"Eu estava na sacada de um daqueles casarões assistindo ao show e vi que tinha uma noiva dentro do carro esperando o festival acabar para passar. Foi aí que eu desci e ofereci ajuda", relembra.

Fraga disse ainda que bateu no vidro do carro para chamar Paula, que se surpreendeu. Ele propôs que ela não esperasse pela liberação da rua e fosse caminhando a pé até a porta da igreja.

Fraga contou que Paula alegou que tinha vergonha e que estava usando salto, mas ele rebateu.

"Suba. A rua está cheia de gente. Eles vão te aplaudir. Você vai poder mostrar isso para os seus netos. Eu te ajudo segurando a cauda do vestido para ela não sujar".

Assim, o estilista conseguiu convecê-la, e Paula "desfilou" em pleno centro histórico ouro-pretano.

Ele queria que a Marcha Nupcial fosse tocada pelos músicos do festival, mas, como naquele momento eles não estavam no palco, pediu à organização que colocasse a música por um streaming.

Ao som da música, Paula Mol subiu a ladeira, e Fraga segurou a cauda do vestido.

"Ela foi muito aplaudida".

E completou:

"O estresse se transformou. Tudo é jazz mesmo. As pessoas ficaram muito felizes".

A noiva chegou até a porta da igreja e aguardou pelo início do casamento.

Felicidade aos noivos!

Com g1