Câmara de Sete Lagoas recebe Mutirão do Emprego na próxima quinta (02/05)

Os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apontam que a taxa de desocupação (7,8%) no país subiu 0,3% no trimestre encerrado em fevereiro de 2024 frente ao trimestre encerrado em novembro de 2023. A população desocupada (8,5 milhões) cresceu 4,1% (mais 332 mil pessoas) no trimestre e recuou 7,5% (menos 689 mil pessoas) no ano. Para criar alternativas para que este cenário não atinja Sete Lagoas, a Câmara Municipal, por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), em parceria com a Prefeitura e Grupo CriaRH, vai realizar o Mutirão do Emprego no dia 2 de maio, entre 8h e 17h, em referência ao Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de Maio.

Foto: Arquivo SeteLagoas.com.br

Embora os números em Sete Lagoas tenham apresentado saldo positivo no mês de fevereiro, é necessário estímulo para manter a geração de empregos e evitar oscilações negativas. E para fomentar a empregabilidade, trabalhadores e empresas terão à disposição o espaço da Câmara como um meio para futuras contratações.

“As empresas precisam de trabalhadores e as pessoas precisam trabalhar, mas a gente tem que criar esse encontro entre os empresários que precisam contratar e as pessoas que estão fora do mercado. Estaremos aqui para receber todos, juntamente com o pessoal do RH das empresas e os empresários. Não é necessário se inscrever, venha com seu currículo – caso não o tenha, pode ser feito na Internet Popular da Câmara - e documentos. Esperamos que saiam daqui satisfeitos, tanto o empresário quanto o trabalhador”, explica o presidente da Câmara, vereador Caio Valace (PDT).

Oportunidade

A parceria abre espaço para que qualquer cidadão interessado tenha acesso a vagas de emprego disponíveis na cidade. As empresas de recursos humanos enviarão profissionais para entrevistarem e cadastrarem os cidadãos e a Prefeitura fará a mobilização de grandes empresas para oferta de vagas.

A Câmara Municipal fica na rua Domingos Loverturi, 335, bairro São Geraldo em Sete Lagoas.

A ação também é uma referência ao dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador e a iniciativa vai ao encontro de um dos objetivos do Legislativo, por meio de seu Direcionamento Estratégico: aproximar o cidadão da Câmara, fazer com que o Legislativo seja mais efetivo em uma de suas principais premissas, que é servir à população. “Esse evento vem coroar o dia Primeiro de maio, o Dia do Trabalhador. Acredito que essa ação tenha uma relevância muito grande já que une quem precisa de gente para trabalhar com quem quer trabalhar. E é nosso papel mediar esses encontros, pois são ações que promovem o desenvolvimento da cidade”, define Valace.

Da Redação com Ascom - CMSL