Jovem é morta a tiros no Jardim dos Pequis em Sete Lagoas

Uma jovem, com identidade ainda não confirmada, foi morta a tiros na manhã desta quinta-feira (6), próximo à quadra poliesportiva do bairro Jardim dos Pequis em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução

Segundo informações preliminares, a vítima estava caminhando pela rua quando foi surpreendida por um indivíduo armado que efetuou diversos disparos contra ela. A jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a área para a perícia criminal. O corpo da vítima ainda aguarda a liberação para o Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime e a identidade do autor dos disparos ainda são desconhecidas.

Atualização às 12h03 - 6 de junho



A Polícia Militar ainda busca o paradeiro do suspeito do crime. A mulher foi identificada preliminarmente como Scarlet. LEIA AQUI MAIS DETALHES.

Da redação com informações do 19ºBPM - ASCOM

