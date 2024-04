Desenvolvimento: saiba a posição de Sete Lagoas no Ranking de Competitividade dos Municípios

O que faz uma cidade ser 'competitiva' para garantir qualidade de vida à sua população e ser receptiva a negócios? Um ranking com 410 municípios elencou as melhores cidades baseadas em suas forças - e Sete Lagoas está entre elas.

Foto: Alan Junio

Criado pelo Centro de Liderança Pública, uma organização social, o Ranking de Competitividade dos Municípios serve como uma ferramenta de "competição saudável rumo a justiça, equidade e desenvolvimento sustentável", com 65 indicadores, organizados em pilares temáticos.

Sete Lagoas está na 180ª colocação dentre as 410 cidades analisadas, com nota geral de 51,51 (numa avaliação que chega a 100) - sendo o 29º município mineiro melhor ranqueado. Em diversas áreas de análise, a cidade varia entre altos e baixos: enquanto em economia alcança um bom patamar (144º lugar geral), patina em questões ligadas à instituições (198º) e sociedade (195º). Vejam alguns pontos.

Economia

Sete Lagoas tem, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios, bom crescimento de renda do trabalhador formal, crescimento dos empregos formais e acesso à telecomunições de maneira facilitada. Porém, a cidade peca por um baixo crescimento do PIB per capita e falta de qualificação dos trabalhadores em emprego formal.

Instituições

A cidade tem uma avaliação regular do funcionamento da máquina pública, com custo alto do Legislativo e baixa qualidade de informação contábil e fiscal. A cidade melhorou sua relação com o endividamento público, porém o índice indica perda de competitivdade em investimento e dependência fiscal alta.

Sociedade

O município teve melhora nos seus índices de acesso à educação, com destaque aos dados sobre alunos em tempo integral no ensino médio. As avaliações ligadas a essa área, como o ENEM e os índices de diagnóstico no ensino também puxaram boa avaliação no Ranking de Competitivdade dos Municípios. Outro diagnóstico positivo foi a segurança, com a queda nos dados por mortes violentas, no trânsito e da juventude.

O acesso à saúde teve avaliação negativa, com destaque para a cobertura vacinal, mortalidade materna e desnutrição na infância. O meio ambiente teve uma pontuação baixa, com baixa recuperação de áreas desmatadas ou degradas, baixa cobertura florestal natural.

Filipe Felizardo