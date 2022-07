Aluna de escola de BH vai à Justiça para conseguir jogar futebol com colegas

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) concedeu uma liminar para que Emanuelle Oliveira, de 10 anos, possa disputar o campeonato de futebol do Colégio Santa Rita de Cássia, no Barreiro, em Belo Horizonte. A competição começa neste sábado (9).

Aluna de escola de BH vai à Justiça para ter direito de jogar futebol com colegas — Foto: Arquivo pessoal/Divulgação

A mãe da menina, Daniele Alves de Oliveira Martins, acionou a Justiça após tentar, por várias vezes, que a filha fosse inserida nos times de futebol. A escola alegava que não tinha condições de formar uma equipe feminina e que, por isso, a aluna não participaria.

"A escola chegou a dizer que tinha que perguntar aos meninos se concordariam sair do time para uma menina jogar", contou a mãe.

A mãe organizou um ato na festa junina da escola para mostrar a insatisfação com a decisão da escola. No evento, ela ganhou apoio de outras mães que a ajudaram a levantar cartazes afirmando que meninas também gostam de jogar futebol. Mesmo com a ação, o colégio insistiu na decisão de impedir que a menina entrasse para o time. Foi quando a mãe acionou a Justiça.

Na decisão, o juiz Rodrigo Ribeiro Lorezon destacou a "importância do incentivo ao esporte e à cultura" e que o "simples fato de não ter uma equipe feminina" não poderia ser motivo para que a aluna não disputasse o campeonato. Caso a escola não cumpra a decisão, poderá ser multada em R$20 mil.

Daniela afirma que a filha treina com meninos desde os cinco anos e que um time misto não seria problema.

"Ela quer jogar futebol, eu apoio ela porque é uma atividade física. Sempre jogou com os meninos e nunca teve problemas".

Chuteiras novas

Agora, Emanuelle se prepara para sua estreia. Ela ganhou chuteiras novas para combinar com o uniforme. A mãe sente que foi uma vitória para todas as garotas.

"“Fiquei muito feliz. Ganhar essa causa é o primeiro passo para as meninas que virão. É muito importante ter essa luta com gostinho de vitória”, comemorou Daniela.

O que diz o colégio

Em nota, o Colégio Santa Rita afirmou que "não tem ciência de qualquer determinação judicial sobre o assunto".

"A competição do colégio é organizada, para os esportes de quadra, em equipes femininas e masculinas e as categorias de competição entram de acordo com o desenvolvimento de habilidades físicas e domínio dos fundamentos respectivos do esporte", disse a instituição.

