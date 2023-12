Aprenda a fazer uma rabanada light de forno para o Natal | Coluna Pitacos Culinários | Chef Henrique Burd

Para sua Ceia de Natal com baixas calorias, sugerimos uma rabanada com menos de 100 calorias do que a opção comum. A rabanada light dispensa o leite condensado, mas preserva o açúcar, o que contribui para manter o sabor.

Foto ilustrativa

Outro ponto fundamental é a redução significativa do teor de gordura. Ao escolher assar a sobremesa, ao invés de fritá-la, a redução de gordura passa a ser surpreendente.



Na versão tradicional, as rabanadas absorvem grande parte do óleo utilizado para a fritura, e cada porção apresenta 8,5g de gordura.



Na versão assada, o teor de gordura fica em apenas 2,5g. Essa diferença é traduzida em valor calórico, uma porção de 100g da rabanada tradicional contém 290 calorias, enquanto a versão light apresenta apenas 130 calorias:

Ingredientes:

4 fatias de pão de forma light amanhecido, cortadas em 2 triângulos ou pão para rabanadas

1 xícara de leite desnatado

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de baunilha

1 ovo inteiro

1 clara

Margarina light para untar a fôrma

Ingredientes para polvilhar:

1 colher de sobremesa de canela em pó

1 colher de sobremesa de leite em pó desnatado

1 colher de sobremesa de açúcar

Modo de Preparo: