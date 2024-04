Votar sem o título de eleitor é possível? Veja quais são os documentos necessários

Você sabia que é possível votar nas eleições sem precisar portar o título de eleitor? Para exercer o seu direito ao voto, basta ter em mãos um documento de identidade com foto e estar em dia com a Justiça Eleitoral, ou seja, estar regularmente alistado e sem pendências, como multas a pagar ou ausências não justificadas.

Imagem ilustrativa

Documentos aceitos na hora da votação:

Carteira de identidade (Registro Geral ou RG) ou a identidade social (no caso de pessoas trans e travestis);

Passaporte;

Certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva);

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

e-Título, desde que o aplicativo tenha a foto e impressões digitais cadastradas.

É fundamental lembrar que somente portar o título de eleitor no dia da votação não é suficiente; é obrigatório apresentar um documento de identidade com foto.

As Eleições Municipais de 2024 estão marcadas para o dia 6 de outubro deste ano, com um eventual segundo turno agendado para o dia 27 do mesmo mês. Neste ano, os eleitores irão escolher os prefeitos e vereadores de cada município.

A data limite para obter o primeiro título de eleitor ou regularizar o documento é o dia 8 de maio. É possível verificar a sua situação eleitoral no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Da Redação com O Tempo