Sete Lagoas recebe 4ª edição do Tatuagem Solidária; veja como participar

Prepare-se para a 4ª edição da Tatuagem Solidária, um evento que combina arte e solidariedade em prol de quem mais precisa. Nos dias 25 e 26 de maio, o Shopping Sete Lagoas será palco de mais uma ação beneficente, que contará com a participação de mais de 30 tatuadores renomados da cidade.

A iniciativa, idealizada pelo Projeto Social 'Tatuagem Solidaria', convida a comunidade a trocar uma cesta básica completa ou dois fardos de leite por uma tatuagem minimalista no valor de R$150,00. As tattoos serão feitas na hora, de acordo com a ordem de chegada, e os itens arrecadados serão doados para instituições e famílias carentes.

Tatuadores da edição passada e cestas recolhidas — Foto: Divulgação/ Tatuagem Solidaria

Na edição passada, o projeto obteve um grande sucesso, arrecadando mais de 200 cestas básicas. Este ano, a expectativa é ainda maior, com a meta de superar as doações e levar ainda mais benefícios àqueles que necessitam.

Para garantir sua participação e colaborar com essa causa nobre, fique atento às regras:

Uma cesta dá direito a apenas uma tatuagem no valor de R$150,00 (mesmo que você leve duas cestas, serão feitas duas tatuagens de R$150,00 cada);

Menores de 18 anos não serão tatuados;

O atendimento será feito por ordem de chegada, não sendo possível escolher o tatuador;

As tatuagens terão no máximo 5 cm (apenas desenhos que se enquadrem no valor) e escritas com fontes simples até 10 cm;

Não serão realizadas tatuagens coloridas, coberturas ou reformas, apenas peças novas.

Para mais informações e acompanhar as novidades, siga o projeto nas redes sociais: @tatuagem_solidaria.

Djhéssica Monteiro