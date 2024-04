Horóscopo Semanal | Coluna | Thais Olegária

Olá, seres iluminados! Eu sou a Thais Olegária: taróloga, astróloga, mestre em reiki e terapeuta holística!

Estou animada em anunciar que a partir de agora, você poderá acompanhar previsões semanais dos signos do zodíaco e análises dos movimentos astrológicos em nosso conteúdo. Acompanhe-nos para se conectar com as forças do universo e descobrir como essas previsões podem afetar a sua vida!

Atenção: Nossas previsões têm o propósito de entretenimento e inspiração.

PREVISÃO SEMANAL - ZODÍACO

Áries: Uma semana que promete ser movimentada, pois Mercúrio está no movimento de sombra em Áries até dia 13 de maio e, a partir de 30 de abril, com a entrada de Marte em Áries, os arianos estarão com força total neste período.

Dica astrológica: cuidado com a raiva excessiva.

Touro: Uma semana de conquistas e realizações, pois teremos Vênus entrando no signo de Touro no dia 29 de abril, permanecendo até o dia 22 de maio. Vênus rege Touro, então, você se sentirá em casa. Período de sorte para os taurinos e com possibilidade de recuperar muitas coisas que foram deixadas no caminho: seja projetos ou amizades.

Dica astrológica: cuidado com a procrastinação.

Gêmeos: Mercúrio, regente de Gêmeos, ainda estará no movimento de sombra até dia 13 de maio, e durante esse período, os geminianos devem tomar cuidado com sua fala.

Procure não falar sem pensar. Lembranças de relacionamentos passados também podem aparecer. Você pode se lembrar de algum ex.

Dica astrológica: cuidado com a ansiedade nesta semana.

Câncer: Essa semana de Lua Cheia irá mexer com os cancerianos. Cuidado com o drama e com o apego, especialmente com Mercúrio no movimento de sombra. Vocês estão fazendo a parte de vocês, ou estão esperando que o universo faça tudo?

Dica astrológica: chegou o momento de você se movimentar!

Leão: Uma semana desafiadora para os leoninos. Tenha calma, principalmente com questões profissionais. Pense sempre antes de agir e falar.

Dica astrológica: Vênus entra em Touro e faz quadratura com o Sol de vocês, trazendo um questionamento: o que tem valor para vocês, leoninos?

Virgem: Uma semana cheia de surpresas para os virginianos e virginianas. Mercúrio está no movimento de sombra e traz questões do passado novamente.

Dica astrológica: a semana de Lua Cheia pede para você se conectar com suas emoções internas e deixar o passado ir.

Libra: Librianos e librianas, Vênus entra em Touro e trará materialização na vida de vocês. Alguns podem receber promoção profissional e, para quem está namorando ou noivo, podem morar juntos, e para quem está solteiro, pode surgir um novo crush.

Dica astrológica: esteja aberto a novas possibilidades.

Escorpião: Escorpianos em semana de Lua Cheia em Escorpião. Como estão os nervos por aí? O período será de muitas revelações.

Dica astrológica: momento de conectar a magia do universo com a lei da atração para materializar seus sonhos.

Sagitário: Sagitarianos, uma semana em que a fé faz morada em suas vidas. Tenham foco para irem atrás de seus objetivos.

Dica astrológica: Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo.

Capricórnio: Capricornianos e capricornianas, cuidado com a melancolia e o ranço. O regente de Capricórnio, Saturno, está em Peixes e está trazendo questões mal trabalhadas.

Dica astrológica: cuidado com apatia generalizada e falta de ânimo.

Aquário: Uma semana de Lua Minguante em Aquário pede calma para os aquarianos. Momento de repor a energia de vocês.

Dica astrológica: desfrute o momento de descanso.

Peixes: Momento de deixar o passado ir, soltar e confiar, mesmo que seja algo difícil. Momento propício a mudanças, seja física (cidade) ou seja de emprego.

Dica astrológica: abra-se a novos ares.

