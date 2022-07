Vaga de emprego em aberto na área de Compras é divulgada em Sete Lagoas

A ASK do Brasil, com fábrica em Sete Lagoas, está com uma vaga de emprego em aberto na área de Compras para seleção e contratação imediata. Os interessados devem enviar o currículo com pretensão salarial para o e-mail rh@askbrasil.com.br até o dia 04 de agosto de 2022, sendo que não será aceito currículo sem pretensão salarial.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Saiba mais detalhes:

O profissional irá realizar compras de materiais e suprimentos conforme requisições e contratos, além de negociar com os fornecedores, visando as melhores condições de preços, qualidade, prazos de pagamento e entrega, bem como acompanhar e gerar ações com base nos resultados do relatório de perfomance de fornecedores para desenvolver ações prévias monitoradas.

Requisitos: Para candidatar, o profissional precisa ter o ensino superior completo ou cursando em Administração, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas, conhecimento em negociação comercial e revisão de contratos, formação de custos e conceitos de cálculo de preço e domínio do pacote office, principalmente Excel.

É desejável ter conhecimento no sistema Datasul (TOTVS).

Informações sobre salário, benefícios, bem como horário de trabalho será divulgado pelo empregador no ato da entrevista.

Obs.: O SeteLagoas.com.br apenas divulga as vagas no intuito de ajudar a população, não nos responsabilizamos pelas informações contidas no anúncio.