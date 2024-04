Oportunidade para colocador de escapamento é divulgada em Sete Lagoas

Uma vaga para colocador de escapamento está sendo oferecida por empresa em Sete Lagoas, confira.

Vaga: Colocador de Escapamento

Empresa: Auto Escapamento Equador

Descrição das atividades: Instalador de escapamentos em veículos, medições, cortes, ajustes, soldas (Mig e Oxiacetileno). Auxiliar os colocadores de escapamento nos serviços de manutenção em geral, organizar o ambiente de trabalho e estoque.

Requisitos: Experiência de 06 meses na carteira, Ensino Médio completo.

Salário: A combinar + Vale Transporte.

Horário de trabalho: Segunda a sexta de 08:00 às 18:00.

