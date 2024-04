Senac em Sete Lagoas anuncia cursos gratuitos em diversas áreas

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o setor de Serviços lidera as contratações em 2024 em Sete Lagoas, com saldo de mais de 200 oportunidades abertas.

Foto: Divulgação

Para quem deseja aperfeiçoar conhecimentos na área, o Senac em Sete Lagoas está com vagas abertas em cursos gratuitos como Habilidades Gerenciais e Marketing para Vendedores. Além disso, há oportunidades nas áreas de beleza e estética. Os cursos são ofertados pelo Programa Senac de Gratuidade e Senac+.

“Por meio do Modelo Pedagógico do Senac, os estudantes dos nossos cursos são protagonistas do próprio aprendizado e adquirem habilidades que os colocam em posição para causar impacto positivo imediato nos negócios da região”, destaca Roberta Avelar, diretora do Senac em Sete Lagoas.

Confira os cursos com matrículas abertas e as datas de início das aulas:

06/05 – Técnicas avançadas de Maquiagem

06/05 – Habilidades gerenciais

20/05 – Técnicas de depilação

20/05 – Apresentações em público: como falar

20/05 – Massagem corporal estética

20/05 – Marketing pessoal para vendedores: Você é seu melhor Produto

As inscrições podem ser feitas diretamente na unidade localizada na Av. Rua José Duarte de Paiva, 775 - Vila Santa Helena. Para outras informações sobre a oferta de cursos, visite o site do Senac ou entre em contato pelo Telefone (31) 3779 - 6200 ou WhatsApp 31 3057-8600.

Sobre o Senac em Sete Lagoas

O Senac em Sete Lagoas, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC - Confederação Nacional do Comércio, está em atuação desde 1996 e destaca-se por oferecer cursos livres e técnicos nas áreas da Beleza, Gestão, Informática e Saúde, além de especializações em MBA e da modalidade Aprendizagem Comercial.

A unidade conta com laboratórios, salão de beleza, cozinha didática, entre outros ambientes para atender a comunidades com cursos, palestras, workshops e oficinas de atualização e qualificação profissional. Conceição do Mato Dentro, Santana do Riacho (Serra do Cipó), Matozinhos, Pompéu, Paraopeba e Araçaí são alguns dos municípios da região atendidos pela unidade.

Com Assessorias