Sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 6 milhões nesta quinta-feira

O sorteio do concurso 2.717 da Mega-Sena está programado para oferecer um prêmio de R$ 6 milhões para quem acertar as seis dezenas. A cerimônia acontecerá às 20h, hoje, em São Paulo.

Foto: Reprodução Internet

No último sorteio, realizado na terça-feira (23), nenhum participante conseguiu acertar todas as dezenas necessárias para o prêmio máximo.

Para participar, a aposta mínima custa R$ 5 e pode ser realizada até as 19h, tanto em agências lotéricas como pela internet. Os detalhes de como fazer a aposta podem ser encontrados no site oficial da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena oferece três oportunidades de sorteio semanalmente: às terças, quintas e sábados.

Instruções para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), tanto em agências lotéricas como pela internet, através do site da Caixa Econômica Federal, acessível via celular, computador ou outros dispositivos.

Para participar, é necessário realizar um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e fornecer o número do cartão de crédito.

Probabilidades de ganhar na Mega-Sena

As chances de ganhar variam conforme o número de dezenas escolhidas e o tipo de aposta realizada. Para uma aposta simples, com apenas seis dezenas, ao custo de R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo informações da Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), ao preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, conforme dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal.

Da Redação com G1