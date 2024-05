AstraZeneca admite que há efeito colateral raro em vacina da Covid

A AstraZeneca reconheceu pela primeira vez em um processo judicial que sua vacina contra a Covid-19 tem um efeito colateral raro. A empresa admitiu que há casos raros de síndrome de trombose com trombocitopenia (TTS) associados ao imunizante. Este quadro é caracterizado pela formação de coágulos sanguíneos, aumentando os riscos de bloqueio de veias e artérias.

Foto: Reprodução Internet

A revelação foi feita em documentos apresentados em uma ação coletiva movida por pessoas que desenvolveram trombose após receberem a vacina no Reino Unido. No total, 51 famílias estão buscando uma indenização de aproximadamente R$ 700 milhões.

No Brasil, a vacina da AstraZeneca foi produzida em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e monitora cerca de 153 milhões de pessoas, principalmente entre 2021 e 2022. A empresa destacou que desde dezembro de 2022, a vacina é recomendada para pessoas com 40 anos ou mais, conforme as evidências científicas mais recentes.

O Ministério da Saúde também afirmou que os eventos adversos, embora raros, são inerentes a qualquer medicamento ou imunizante, com uma média de ocorrência de um a cada 100 mil doses aplicadas. Eles ressaltaram que este risco é significativamente menor do que as complicações causadas pela infecção por Covid-19.

Da Redação com Portal Cidades