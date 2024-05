Ninguém acerta os seis números da Mega-Sena 2720, e o prêmio aumenta para R$ 37 milhões; confira os números sorteados

O resultado do concurso 2720 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 28.393.381,84, foi divulgado neste sábado (4) em São Paulo, mas nenhum apostador acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado chega a R$ 37 milhões para o próximo sorteio, que acontecerá na terça-feira (07).

Os números sorteados hoje foram: 08 - 15 - 16 - 23 - 42 - 43

Foto: Reprodução Internet

Um total de 2.967 apostas chegaram bem perto, acertando cinco dezenas. Cada uma dessas apostas receberá R$ 1.878,49 da Caixa. Já os 6.884 ganhadores que acertaram quatro dezenas receberão R$ 809,63 cada.

Quantos vencedores a Mega-Sena teve em 2024?

Durante o ano de 2024, foram realizados 49 concursos da Mega-Sena, e em seis deles, alguém levou o prêmio máximo. Em um desses concursos, realizado na quinta-feira (25 de abril), uma aposta feita em Campinas (SP) através dos canais eletrônicos da Caixa ganhou sozinha o prêmio de R$ 5,5 milhões.

Em 20 de abril, uma aposta do Rio de Janeiro ganhou R$ 102,1 milhões. Em 26 de março, uma única aposta de Recife (PE) levou sozinha R$ 118,2 milhões. No dia 5 de março, uma aposta de Goiânia ganhou R$ 206,4 milhões.

Além desses, uma aposta faturou sozinha R$ 6,4 milhões em 6 de janeiro, e em 3 de fevereiro, outra aposta única ganhou R$ 94,8 milhões.

Como e até quando posso apostar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet neste link ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00, e as dezenas sorteadas serão conhecidas às 20h. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 1 em 50.063.860.

Como participar de um bolão oficial

Além da opção de jogo simples, é possível participar de um bolão oficial para aumentar suas chances de ganhar (e compartilhar o prêmio com outros participantes).

Você pode adquirir um bolão oficial da Caixa em qualquer casa lotérica, preenchendo o campo específico para isso no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de R$ 15, com cada cota não podendo ser inferior a R$ 6.

É permitido formar um bolão com um mínimo de duas e um máximo de 100 cotas. A Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, e todas elas devem ter a mesma quantidade de números. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, embora neste caso possa ser cobrada uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Também é possível participar pelo site Loterias Online da Caixa. Apesar de não ser possível comprar bolões pelo site, você pode adquirir seis opções de combos de jogos. Você pode escolher se deseja ver os números selecionados ou optar pelo formato "Surpresinha", onde o sistema seleciona os números aleatoriamente.

Como aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena?

A probabilidade de ganhar na Mega-Sena com um jogo simples, marcando seis dezenas, é de 1 em 50 milhões. Para aumentar as chances de ganhar, os apostadores podem escolher marcar mais números no volante, até o limite de 20 dezenas, mas o valor da aposta aumenta.

Aposta com 7 números custa R$ 35 por jogo, e a probabilidade de acertar as seis dezenas cai para 1 em 44,9 mil. Apostar 10 números custa R$ 1.050, e a chance de ganhar nessa situação é de 1 em 3,9 mil. O número máximo de dezenas que podem ser marcadas no volante da Mega-Sena é de 20. Fazer uma aposta marcando todas elas custa R$ 193,8 mil.

Da Redação com Valorinveste