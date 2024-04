Enem 2024: isenção da taxa de inscrição começa hoje e vai até 26 de abril

A partir de hoje, 15 de abril, os estudantes que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 podem fazê-lo através da Página do Participante, utilizando o Login Único do Gov.br. O prazo para solicitar a isenção segue até 26 de abril e também é válido para justificar a ausência no Enem 2023.

Foto: Reprodução/ Internet

Quem tem direito à isenção?

Estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio em 2024 em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar;

Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscritas no CadÚnico.

Candidatos que não compareceram aos dois dias de prova do Enem 2023 precisam justificar a ausência para solicitar a isenção no Enem 2024.

Confira o cronograma completo do Enem 2024:

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 15 a 26 de abril

15 a 26 de abril Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 13 de maio

13 de maio Período de recursos: 13 a 17 de maio

13 a 17 de maio Resultado dos recursos: 24 de maio

O Enem é um exame anual que avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica. As notas do Enem são utilizadas por instituições de ensino públicas e privadas como critério de seleção para seus cursos de graduação. Além disso, o Enem também serve como base para a concessão de diversos programas de auxílio governamental, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições para o Enem 2024 ainda não foram abertas. O período de inscrição geralmente acontece no segundo semestre do ano. As datas exatas serão divulgadas pelo Inep no site oficial do Enem (https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem).

Da redação com Agência Brasil