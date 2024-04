Cordisburgo abre inscrições para Processo Seletivo para Agente Comunitário de Saúde

Estão abertas até o dia 14 de abril as inscrições para o Processo Seletivo Público da Prefeitura de Cordisburgo para a contratação de Agentes Comunitários de Saúde. São quatro vagas disponíveis, duas para a zona urbana e duas para o distrito de Lagoa Bonita.

Foto: Reprodução/ Internet

Para se candidatar, os interessados devem ter concluído o ensino médio e curso de formação inicial para ACS, com carga horária mínima de 40 horas. Além disso, é necessário residir na área de atuação desde a data de publicação do edital.

Os aprovados receberão um salário de R$ 2.824,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. A inscrição custa R$ 98,00 e pode ser feita no site da empresa Exame Auditores e Consultores LTDA, clicando aqui.

As provas do concurso serão realizadas no dia 5 de maio de 2024 e abordarão conhecimentos em Português, Matemática e área específica.

Não perca essa chance de fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir para a saúde da comunidade!

Para mais informações, acesse o edital completo clicando aqui.

Da redação