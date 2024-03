Jornal Nacional lidera verba de publicidade no governo Lula; R$ 24 milhões

O Jornal Nacional, transmitido pela TV Globo, conquistou o topo da lista de veículos que mais receberam verba publicitária do governo federal durante o primeiro ano da atual gestão do presidente Lula (PT). Os anúncios direcionados ao principal telejornal da emissora somam pelo menos R$ 24 milhões.

Além do Jornal Nacional, o programa Fantástico, também da Globo, recebeu R$ 11,7 milhões em anúncios. Esses valores consideram veiculações tanto no canal nacional quanto nas emissoras regionais do grupo. O governo Lula também destinou R$ 10,6 milhões em propagandas para o Jornal da Record, que agora ocupa o terceiro lugar nesse ranking.

Vale destacar que, no início deste mês, a Globo liderou a audiência na Grande São Paulo, com média de 10,5 pontos, seguida pela Record, com 3,9 pontos. O Jornal Nacional foi o segundo programa mais assistido da Globo, ficando atrás apenas da novela Renascer. Esses dados são da Kantar Ibope e foram obtidos por meio de fontes do mercado.

O Jornal Nacional já foi alvo de críticas por parte do ex-presidente Bolsonaro, que o chamou de “TV funerária”. Por sua vez, Lula também expressou descontentamento com a cobertura do telejornal sobre suspeitas contra gestões petistas. A Globo, em nota, afirmou que as verbas publicitárias públicas seguem critérios técnicos observados pelos órgãos federais responsáveis.

da redação com Folha de S. Paulo