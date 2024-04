Janones diz que rachadinha era “voluntária” e alega perseguição política

O deputado André Janones defendeu-se perante o Conselho de Ética da Câmara em relação ao processo por quebra de decoro parlamentar, alegando que a prática da "rachadinha" em seu gabinete era voluntária e não obrigatória. Ele afirmou que os servidores faziam "contribuições espontâneas" para ajudá-lo a recompor seu patrimônio após uma eleição fracassada em 2016, na qual ele perdeu uma quantia significativa.

André Janones - Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados

Em uma gravação divulgada anteriormente, Janones anunciava aos seus assessores que uma parte de seus salários seria destinada a cobrir despesas decorrentes da campanha eleitoral, alegando que essa prática não configurava corrupção, mas uma forma de reconstruir seus bens perdidos. Ele também mencionou a possibilidade de realizar uma "vaquinha" entre seus colaboradores para financiar sua próxima campanha eleitoral.

Na sua defesa, Janones questionou a autenticidade da gravação, argumentando que o grupo com quem estava reunido não consistia apenas de servidores, mas de um grupo político. Ele negou as acusações de "rachadinha" e tentou associar as denúncias à família Bolsonaro, sugerindo uma motivação política por trás delas.

Além disso, a defesa do deputado argumentou que, segundo o Código de Ética da Câmara, o Conselho não poderia prosseguir com o processo referente a atos ocorridos antes do mandato atual. Eles pediram o arquivamento da denúncia por falta de justa causa e tipicidade da conduta.

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu um inquérito para investigar indícios de desvio de recursos públicos no gabinete de Janones, com a quebra de seus sigilos bancário e fiscal determinada pelo ministro Luiz Fux, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).

da redação com Metrópoles