Desafie-se no esporte que mais queima calorias! Venha para a 4ª Etapa do Circuito Mineiro de Squash e supere seus limites

O esporte que mais queima calorias existe na sua cidade e traz a 4ª Etapa do Circuito Mineiro de Squash! Venha viver uma experiência única em Sete Lagoas! 🏆 A cidade sediará a 4ª Etapa do Circuito Mineiro de Squash, a famosa 14ª Copa Nero de Squash! Entre os dias 5 e 12 de agosto, prepare-se para se surpreender com a emoção desses jogos eletrizantes!

E não é só isso! A academia pioneira de Squash, a Squash Power, completa 10 anos de sucesso e dedicação, o que aumenta ainda mais a expectativa para esse grande evento. Acredite, será uma organização impecável, cheia de surpresas e momentos inesquecíveis!

Foto: Divulgação

Quem já teve o prazer de jogar squash sabe o quanto é apaixonante. E para você que ainda não teve essa oportunidade, saiba que essa é a hora perfeita para se juntar a nós! 🎾

Para se inscrever na 14ª Copa Nero de Squash, basta preencher o formulário de inscrição disponível na bio do nosso perfil no Instagram: @squash.power. Não perca essa chance de competir com os melhores jogadores do estado!

E se você nunca jogou squash, não se preocupe! Agende sua aula experimental e descubra o encanto desse esporte incrível. Entre em contato pelo WhatsApp: 31-99233-0306 CLICANDO AQUI ou no direct do Instagram @trocandoparalela e dê o primeiro passo para se tornar um verdadeiro campeão! 💪

O squash é divertido, desafiador e traz diversos benefícios para a saúde. Teste seus limites, aprimore suas habilidades e divirta-se como nunca antes! Viva essa experiência única em Sete Lagoas e participe do Maior Torneio da Galáxia!

Guilherme de Paula

Coach Nível 1 da Federação Mundial de Squash (WSF)

Foto: Divulgação

