Setelagoano conquista vaga na Seleção Brasileira de Squash/ COLUNA / TROCANDO PARALELA / GUILHERME GUIGUITO

Rafael Santiago, um talentoso atleta sete-lagoano, conquista uma vaga na Seleção Brasileira de Squash para disputar o Campeonato Sul-Americano de Squash de 2024, que acontece em Brasília do dia 05 ao dia 10 de fevereiro, na academia Capital Squash Center em Brasília. Evento que traz 9 seleções de países da América do Sul em busca do título de 2024.

Com muita dedicação e esforço, Rafael tem se destacado nos treinos diários realizados na academia Squash Power, localizada em Sete Lagoas. Com a conquista da vaga, Rafael terá a oportunidade de representar não só sua cidade natal, mas também todo o país, em uma competição de prestígio internacional.

Seu sucesso é resultado de muito comprometimento e perseverança, e certamente é motivo de orgulho para a comunidade sete-lagoana.

