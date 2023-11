A importância da prevenção e reabilitação esportiva para esportes com raquete / COLUNA / TROCANDO PARALELA / GUILHERME GUIGUITO

Com o grande aumento do número de praticantes de esportes com raquetes como o Beach Tennis, febre em todo país, e o squash que vem crescendo e agora teve sua entrada nas Olimpíadas e terá uma visibilidade mundial, é imprescindível buscar orientações com especialistas em fisioterapia esportiva para prevenção e reabilitação.

Em Sete Lagoas temos a Clínica Accés, uma empresa que oferece treinamento especializado. O princípio deste treinamento é trabalhar no desenvolvimento e na otimização das principais capacidades físicas de maneira eficaz, com treinos dinâmicos e personalizados, de acordo com a necessidade de cada indivíduo.

O treinamento é baseado na prevenção de lesões, melhora da mobilidade articular, equilíbrio e estabilidade corporal, otimização da velocidade, força e potência. Seja um atleta profissional ou amador, sedentário ou praticante de atividade física, o treinamento será de acordo com objetivo e a capacidade física de cada um, independentemente de qual seja seu esporte ou prática esportiva.

A equipe da Clínica Accés é formada por profissionais altamente qualificados e experientes na área da fisioterapia esportiva. Com vasto conhecimento técnico e prático, eles estão aptos a oferecer um atendimento personalizado e adequado às necessidades de cada paciente. Além disso, a Clínica Accés possui equipamentos modernos e tecnológicos, que auxiliam no processo de reabilitação e no aprimoramento das capacidades físicas dos praticantes de esportes com raquetes. Isso faz com que a Clínica seja referência na cidade de Sete Lagoas, sendo procurada tanto por atletas profissionais como por amadores em busca de melhor desempenho esportivo.

Agende sua consulta na Clínica Accés no número (31) 9 9779 5290!

A preocupação com a saúde e bem-estar dos pacientes é uma prioridade da Clínica Accés. Por isso, além dos treinamentos específicos para cada esporte, são oferecidos também serviços de tratamento de lesões, recuperação pós-operatória, massagens terapêuticas e outras técnicas que contribuem para a melhora da saúde física e mental do indivíduo.

Ao escolher a Clínica Accés, você estará optando por uma equipe comprometida com a excelência no atendimento e resultados satisfatórios. Agende uma avaliação e descubra como melhorar seu desempenho esportivo com segurança e eficiência. A Clínica Accés está pronta para te ajudar a alcançar seus objetivos esportivos de forma saudável e duradoura.

Equipe Accés: