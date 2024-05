Empresa de Sete Lagoas procura por auxiliar contábil com experiência

A Nítida Contabilidade está a procura de um auxiliar contábil com experiência na função e ter curso superior ou em andamento em Ciências Contábeis.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Os interessados devem residir em Sete Lagoas ou Prudente de Morais: eles irão realizar tarefas ligadas à análise contábil no geral, além de produzir relatórios, preparar balanços e balancetes, entre outros.

Os benefícios são planos odontológico e de saúde, vale-alimentação, ticket-alimentação e seguro de vida. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Currículos devem ser enviados para rh@nitidacontabil.com.br

Da redação

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI