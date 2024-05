Recapagem em Sete Lagoas divulga vaga para auxiliar

O Grupo Santa Helena de Pneus de Sete Lagoas está contratando profissional para o cargo de auxiliar de recapagem. Confira a seguir todos os detalhes e como se candidatar:

Auxiliar de recapagem

Auxilia em todas as atividades do processo de reforma de pneus e consertos nos mesmos

Experiência e requisitos exigidos: 06 meses de experiência na área de produção

Horário de trabalho: 12h às 22h de segunda a sexta-feira.

Como se candidatar ou enviar currículo: Encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento@pneussantahelena.com.br

