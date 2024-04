Festa do Trabalhador 2024 começará pontualmente às 18h em Sete Lagoas

Está chegando a hora da grande Festa do Trabalhador 2024, promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas, que terá como atrações Bruno & Marrone, Alan & Alex e + Uma Moda e David Abreu. Os shows gratuitos serão no Parque Náutico do Boa Vista e a primeira apresentação começará pontualmente às 18h. A troca de ingressos por 2k de alimento não-perecível (arroz, feijão ou macarrão) ou 2 litros de óleo ou leite está superando às expectativas e será encerrada no dia 31 ou até o fim da carga autorizada para o local.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A troca de ingressos está sendo realizada na Casa da Cultura e no CAT-JK, de 09h às 17h, limitados a 5 ingressos por pessoa. No próximo sábado, 27, a troca será de 8h às 12h. “Os interessados devem se antecipar, pois a procura está muito boa. A área de shows será totalmente cercada para controle de acesso do público permitido, tudo para garantir a segurança de todos nesta grande festa”, ressalta Rafael Vitor Abreu de Carvalho, secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo.

A Festa do Trabalhador 2024 ainda terá a tradicional Missa dos Trabalhadores, às 8h, no Museu do Ferroviário. A celebração será presidida pelo Padre Hélio, pároco da Igreja Santanna.

Museu do Ferroviário 08h - Missa dos Trabalhadores (com Padre Hélio, da Igreja Santanna)

Parque Náutico da Boa Vista 18h: Alan & Alex

20h: + Uma Moda e David Abreu

22h: Bruno & Marrone

* Os shows terão início pontualmente nos horários informados!



SERVIÇO:

Festa do Trabalhador de Sete Lagoas 2024

1º de maio, a partir das 18h

Parque Náutico do Boa Vista

Entrada franca mediante 2kg de alimento não-perecível (arroz, feijão ou macarrão) ou 2 litros de óleo ou leite, preferencialmente de maneira variada para facilitar a montagem das cestas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade. Trocas: Casa da Cultura e CAT-JK, de segunda a sexta, de 09h às 17h, limitados a 5 ingressos por pessoa, até o dia 31 de abril ou enquanto durarem os ingressos.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM