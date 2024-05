Momento cinema: Filme O Dublê no Grupo Cine Shopping Sete Lagoas

Filme de ação e comédia dirigido por David Leitch (que tambem dirigiu Trem-Bala e Deadpool 2) e baseado na série Duro na Queda, sucesso dos anos 80.

Filme: O Dublê

A história acompanha Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê de Hollywood que havia precisado abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente. Porém, um tempo depois, ele foi chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex, Jody Moreno (Emily Blunt), realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), protagonista do longa. Mas o convite envolvia um grande mistério: Tom estava desaparecido e enquanto gravava suas sequências, Colt descobriu que poderia ter se envolvido em algo muito maior do que um simples trabalho como dublê.

O Setelagoas.com.br com toda certeza estava fielmente em uma das sessões e traz a informação de que se você gosta de filmes de ação, com uma pitada de comédia ou gosta de metaficcionalidade, onde o filme está comentando sobre a própria indústria cinematográfica ou sobre a rotina dos personagens dentro da atuação, não pode perder esse filme. Aos fãs de Ryan Gosling e Emily Blunt que queiram uma atuação totalmente o oposto de 'Um lugar silêncioso' ou 'Barbie' esse é o momento.

Da Redação, Maria Eduarda Alves