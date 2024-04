Projeto Arte Brasil de abril será no dia 29 na Casa da Cultura de Sete Lagoas

Está chegando mais uma edição do Arte Brasil, como sempre, na última segunda-feira de cada mês, dia 29 de abril, a partir das 20h30, no auditório da Casa da Cultura, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. Entre as atrações já confirmadas, estarão Sol Moreira, Carlos Chu, Lara Lessa, Filipe Alexandre Turn Back, Grupo vocal Cor de Coro, Gabriella Araújo e Giovana Soares.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Os ingressos a preços populares custam R$ 10 e podem ser adquiridos na hora do evento, no local (auditório Casa da Cultura, orla da Lagoa Paulino). "Este mês o Arte Brasil não terá um tema específico, como nas outras edições, mas será mais uma oportunidade de prestigiar os talentos da nossa cidade. Venha comemorar conosco mais esta edição maravilhosa com boa música e diversão", comenta Vânia Costa, uma das organizadoras do evento.

Vânia reforça que sempre há espaço para artistas se apresentarem nas próximas datas. "Quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo telefone (31) 99113-9464", afirma.

SERVIÇO

Arte Brasil - Edição Abril

- Edição Abril Artistas: Sol Moreira, Carlos Chu, Lara Lessa, Filipe Alexandre Turn Back, Grupo vocal Cor de Coro, Gabriella Araújo e Giovana Soares.

Sol Moreira, Carlos Chu, Lara Lessa, Filipe Alexandre Turn Back, Grupo vocal Cor de Coro, Gabriella Araújo e Giovana Soares. Data: 29 de abril, segunda-feira, 20h30.

29 de abril, segunda-feira, 20h30. Local: auditório da Casa da Cultura, orla da Lagoa Paulino

auditório da Casa da Cultura, orla da Lagoa Paulino Ingressos: R$ 10,00 no local.

R$ 10,00 no local. Mais informações: (31) 99123-9464

(31) 99123-9464 Instagram: @projetoartebrasil

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM