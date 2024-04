Semana do Graffiti e Muralismo traz arte e música para viaduto de Sete Lagoas

Prepare-se para uma explosão de cores, ritmo e cultura! A Semana do Graffiti e Muralismo toma conta de Sete Lagoas neste domingo (28), a partir das 15h, no viaduto da Rua Amazonas, um dos principais acessos ao bairro Boa Vista. A entrada é gratuita e promete uma tarde inesquecível para toda a família.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

As paredes do local ganharão vida com novas obras de artistas renomados como Gott e Laris. Através de seus talentos, a força e a beleza da mulher e da natureza serão traduzidas em murais vibrantes, que irão além da simples revitalização urbana.

A Semana do Graffiti e Muralismo é uma celebração da cultura hip-hop e da diversidade. O evento contará com apresentações musicais de artistas renomados da cena local, como JazzC, Ceita, DJ Negão, Los Correria, DJ Thais, Sansei, Real FG & Cauã Jhonnes, Batalha da Catarina e Ray. Prepare-se para curtir a energia contagiante do hip-hop.

Promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e da Secretaria da Mulher e com apoio do Garage Pub, a Semana do Graffiti e Muralismo marca um novo momento para a cidade. É um convite para toda a comunidade se unir em uma celebração da arte, da cultura e da diversidade.

Djhéssica Monteiro