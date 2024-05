Duca Leal lança neste sábado (4) seu livro 'Histórias de Outras Esquinas' em Sete Lagoas

Em um tributo ao lendário movimento musical Clube da Esquina, a musa Duca Leal presenteia a cena cultural com o lançamento de seu livro "Histórias de Outras Esquinas". O evento acontece no dia 4 de maio, sábado, no Sertão de Guimarães – Armazém Cultural, a partir das 14h30.

Foto: Arquivo Pessoal/ Duca Leal

Mais do que um simples livro de memórias, a obra oferece um olhar feminino inédito sobre os bastidores do Clube da Esquina, narrando as vivências e experiências de Duca ao lado de nomes como Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges, Fernando Brant, Flávio Venturini e Toninho Horta.

As páginas de "Histórias de Outras Esquinas" transportam o leitor para a efervescente Belo Horizonte dos anos 60, onde o Clube da Esquina se formou e revolucionou a música brasileira. Duca, figura central nesse cenário, revela detalhes sobre a criação de canções icônicas, como "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo" e "Vento de Maio", ambas escritas por Márcio Borges em sua homenagem.

O livro vai além da música, traçando um retrato íntimo de Duca como adolescente em meio à ditadura militar, passando pelos desafios da maternidade e as alegrias e obstáculos da vida adulta. Sua trajetória é marcada por uma inquietação constante, pela busca por conhecimento e pela luta por ter sua voz ouvida em um mundo dominado por homens.

Duca Leal

Nascida em Resplendor, Minas Gerais, em 1955, Maria do Carmo Leal dos Santos, ou simplesmente Duca Leal, vivenciou uma infância em Belo Horizonte e, em 1972, mudou-se para o Rio de Janeiro após se casar com Márcio Borges. Mãe de dois filhos, Duca dedicou-se à produção musical de shows e discos, deixando sua marca no álbum "Os Borges" com as canções "Pros Meninos" e "Outro Cais". Nos anos 90, retornou a Minas Gerais e se reinventou como Massoterapeuta e Bibliotecária Escolar, sem jamais abandonar a escrita. "Histórias de Outras Esquinas" é a concretização de um sonho antigo, reunindo memórias, reflexões e a paixão pela música que pulsa em seu coração.

O lançamento do livro "Histórias de Outras Esquinas" promete ser um evento memorável, reunindo fãs do Clube da Esquina, admiradores da obra de Duca Leal e amantes da boa música. A tarde será ainda mais especial com a apresentação do show "Mineiridade", de Pablo Sás, que trará os sucessos eternos da turma do bairro Santa Tereza em Belo Horizonte.

Serviço:

O quê: Lançamento do livro "Histórias de Outras Esquinas", de Duca Leal

Lançamento do livro "Histórias de Outras Esquinas", de Duca Leal Quando: 4 de maio de 2024, sábado

4 de maio de 2024, sábado Horário: 14h30

14h30 Onde: Sertão de Guimarães – Armazém Cultural (Rua Juca Cândido, 440 B, bairro Jardim Cambuí, Sete Lagoas)

Sertão de Guimarães – Armazém Cultural (Rua Juca Cândido, 440 B, bairro Jardim Cambuí, Sete Lagoas) Quanto: Reservas pelo telefone (99740-0014)

Reservas pelo telefone (99740-0014) Atrações: Show "Mineiridade", de Pablo Sás (couvert R$ 15)

Show "Mineiridade", de Pablo Sás (couvert R$ 15) Contato: Duca: (31) 997-245656 / ducaleal4@gmail.com

Duca: (31) 997-245656 / ducaleal4@gmail.com Produção: Perla Horta (31) 98458-8003 / santaculturap@gmail.com

Djhéssica Monteiro