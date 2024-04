Acontece domingo (28) a 26ª Edição do Sarau das Estações em Matozinhos

Domingo, dia 28, a Praça da Estação será o cenário para a 26ª Edição do Sarau das Estações, um evento cultural cheio de atrações. Com foco nas artes e suas expressões, o Sarau oferecerá espaços de recreação para crianças, além de música, dança e literatura.

Das 10h às 19h, uma ampla gama de atividades estará disponível para todas as idades, garantindo diversão para toda a família. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Matozinhos.Confira mais detalhes sobre as atrações:

Prefeitura de Matozinhos

Da Redação com Por Dentro de Tudo