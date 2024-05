Horóscopo Semanal 05 a 11 de maio | Coluna | Thais Olegária

ūüíę Ol√°, seres iluminados! Eu sou a Thais Oleg√°ria: tar√≥loga, astr√≥loga, mestre em reiki e terapeuta hol√≠stica!

ūüĆü Acompanhe-nos para se conectar com as for√ßas do universo e descobrir como essas previs√Ķes podem afetar a sua vida!

‚ö† ÔłŹ Aten√ß√£o: Nossas previs√Ķes t√™m o prop√≥sito de entretenimento e inspira√ß√£o.

PREVIS√ÉO SEMANAL - ZOD√ćACO

√Āries ‚ôą

Arianos e arianas, com Marte no signo de √Āries nas pr√≥ximas semanas, voc√™s estar√£o animados, se sentiram fortes e focados para os novos objetivos. Aproveitem a semana de Lua Nova em Touro acionando V√™nus, J√ļpiter e Urano, que tamb√©m est√° em touro. Tente investir principalmente no √Ęmbito profissional. √Č um momento de olhar para seus novos projetos, seu trabalho, dons e talentos. √Č momento de ter ousadia e inovar.

No amor, este tr√Ęnsito pede para que voc√™s voltem a se conectar consigo mesmo e, al√©m disso, voltarem a se cuidar e quem sabe at√© fazer uma massagem para aliviar o estresse. E isso vale tanto para casados ou solteiros .

Touro ‚ôČ

Para os taurinos e taurinas, semana de um pequeno stellium (reuni√£o de planetas) no signo de Touro. Teremos Lua Nova, V√™nus, J√ļpiter e Urano em Touro. Uma semana movimentada para voc√™s com surpresas inesperadas, pessoas do passado retornando ou at√© mesmo ganhar algum dinheiro inesperado.

Será uma semana onde vocês estarão cheios de ideias. Contudo, é preciso ter foco e tirar os planos do papel. Cuidado com a ansiedade e tente fazer alguma atividade física para auxiliar nessa agitação toda.

A conjunção entre Sol e Urano em Touro é para te lembrar de se soltar e confiar, porque às vezes as coisas não saem como a gente quer mas como deveria ser

Gêmeos ♊

Al√ī, geminianos!! Nesta semana de Lua Nova, assuntos ligados a finan√ßas, ao seu corpo, seus sonhos e dons estar√£o em alta.

Porém, cuidado com a auto cobrança e tente trabalhar mais a autoconfiança e autoestima.

Cuidado para n√£o gastar compulsivamente.Aprendam a pedir ajuda quando necess√°rio.

C√Ęncer ‚ôč

J√° os Cancerianos e cancerianas sentir√£o um misto de emo√ß√Ķes. Voc√™s confiam no processo, mas querem tudo pra ontem. Aprendam a respeitar o processo da vida.

Cada coisa tem seu tempo e sua hora!

Pra quem estiver solteiro(a), talvez possa aparecer alguém novo na jogada.

Le√£o ‚ôĆ

Leoninos e leoninas, a Lua Nova em Touro fará uma quadratura para o Sol de vocês . Isso significa meus amores, que será uma fase onde muita coisa será revelada e remexida. Para uns será o caos. Já para outros, será a confirmação de que estão no caminho certo.

Para aqueles que levarem uma remexida na vida, tente se fazer estas perguntas: "onde eu consigo melhorar como pessoa? O que preciso fazer?". Agora, quem j√° estiver "encaminhado", nada de se acomodar. Use a criatividade para realizar novos projetos .

Virgem ‚ôć

Virginianos, semana de Lua Nova para voc√™s apostarem todas suas fichas em algo novo. Seja em projetos, ou nas rela√ß√Ķes, apesar de Lilith estar a um tempo no signo de Virgem, trazendo v√°rios questionamentos para voc√™s. Entre eles, o de como se libertar de certas cren√ßas e tabus, e rever a forma como voc√™s estavam vivendo.

Cuidado com gastos inesperados, algumas quest√Ķes do passado podem voltar .

Libra ‚ôé

Librianos e librianas, esta semana de Lua Nova vem pedir a voc√™s que trabalhem o auto cuidado com sa√ļde f√≠sica, mental e espiritual.

Pede também para que vocês exercitem a fé (não interessa a sua religião) tire uns minutos para essa conexão.

Escorpi√£o ‚ôŹ

Escorpianos, semana de lua nova fazendo oposi√ß√£o ao sol de voc√™s junto com V√™nus, J√ļpiter e Urano em Touro. √Č um momento que pede calma e planejamento. Planejem o que voc√™s querem colher na vida de voc√™s e coloquem a m√£o na massa.

√Č um momento que vem pedir mudan√ßa. Lembre-se: comece primeiro internamente e depois acontecer√° no externo.

Sagit√°rio ‚ôź

Sagitarianos e sagitarianas, nada como uma semana de Lua Nova para que voc√™s voltem a olhar a vida com mais alegria, √Ęnimo e paix√£o. Aprenda a deixar melancolia de lado e confiar na vida.

Cuidado com gastos impulsivos.

Capric√≥rnio ‚ôĎ

Capricornianos e Capricornianas, semana de Lua Nova em Touro para vocês confiarem nos seus dons e talentos e terem coragem de tirar seus projetos e sonhos do papel.Confiança é a base de tudo. Confie primeiro em você e depois na espiritualidade. Cuidado para não falar ou agir sem pensar.

Se você estiver em uma relação afetiva é o momento ideal para surpreender o parceiro.

Aqu√°rio ‚ôí

Aquarianos e aquarianas, uma semana de Lua Nova em Touro fazendo quadratura para Sol de vocês. Plutão começa o movimento Retrógrado desafiando os aquarianos. Período em que muitos irão sentir uma pressão ou auto cobrança. Aprenda a relaxar. Existem processos na vida que pedem calma, porque nem tudo depende apenas de vocês. Aprendam a entender e aceitar.

Com V√™nus, J√ļpiter e Urano em Touro, h√° uma propens√£o de algum dinheiro inesperado ou ganhar alguma coisa nos pr√≥ximos dias.

Peixes ‚ôď

Piscianos, uma semana de Lua Nova em Touro para vocês com Sol fazendo sextil para Saturno em Peixes. Uma semana especial, onde espiritualidade vai guiar cada passo da vida de vocês.

Uma nova oportunidade deve aparecer tanto na √°rea profissional, como na afetiva. Cuidem um pouco mais da sa√ļde de voc√™s, principalmente da imunidade.

√Č se inspirar naquela m√ļsica: ‚ÄúAndar com f√© eu vou, que a f√© n√£o costuma falhar‚Ķ‚ÄĚ

Para consultas particulares e orienta√ß√Ķes personalizadas, estou √† disposi√ß√£o atrav√©s do e-mail olegariathais@gmail.com ou via Instagram: @thaisolegaria.