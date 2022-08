Campeão do Módulo II do Mineiro, Renato Paiva é o entrevistado do Passando a Limpo nesta sexta

O presidente do Democrata SL, Renato Paiva, será o entrevistado desta sexta-feira (05) no Passando a Limpo.

Foto: Divulgação

A diretoria do Democrata prepara um “tour” do troféu por empresas, patrocinadores e espaços públicos para dividir com o torcedor a conquista. Para o presidente Renato Paiva, essa exposição da taça “é o mínimo que a gente pode fazer para o torcedor que abraçou o time durante o campeonato e fez aquela mobilização sensacional na última rodada”. Com isso, ele contará como foi a experiência.

O Democrata venceu o Módulo II com uma campanha de seis vitórias, um empate e três derrotas em 10 jogos no hexagonal final. O time de Sete Lagoas ficou à frente do Ipatinga no saldo de gols, oito a cinco. As duas equipes estarão na divisão principal do estado em 2023.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169.