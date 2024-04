Passando a Limpo: de casa nova, programa recebe o presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas Caio Valace

O programa Passando a Limpo estreou hoje (26) suas novas dependências, desta vez em estúdio próprio na Redação do SeteLagoas.com.br. E para inaugurar as instalações, o convidado desta sexta-feira foi o vereador e presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas Caio Valace (PDT). Na pauta, realizações da casa legislativa sob sua gestão e pretensões políticas no ano eleitoral vigente.

Wagner, Oliveira, Álvaro Vilaça e Caio Valace (PDT) no novo espaço dedicado ao Passando a Limpo. Foto: Alan Junio.

Caio Valace destacou importantes projetos que puderam ser implementados desde o início de 2023 até hoje, graças a uma projeção de desenvolvimento da Câmara para os próximos dez anos. Dentro disso o vereador destacou a aproximação dos serviços prestados com a população e a efetivação do tão aguardado concurso público da casa que deve ter provas sendo aplicadas em setembro deste ano.

Um dos serviços que permite segundo Caio valace maior presença dos habitantes no cotidiano da Câmara Municipal é o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC). Inaugurado ano passado, o espaço possui ponto de atendimento do Procon, salas de acesso a internet gratuita com recursos de acessibilidade a cegos, surdos e mudos e em breve terá também um pólo da Delegacia da Mulher e Posto de Identificação da Polícia Civil, além de uma extensão do Tribunal Regional Eleitoral.

Uma das novidades mais recentes da Câmara foi o anúncio da construção de um novo Restaurante Popular na cidade. Caio Valace contou que dois imóveis vizinhos à Câmara foram adquiridos na rua Domingos Louverturi, um lote vago e a casa onde funcionava uma lan house. O lote será usado como estacionamento e a casa abrigará o refeitório que atenderá tanto servidores da Câmara quanto público em geral. Caio Valace afirmou que as obras nos novos espaços serão licitadas em breve.

O ano de 2024 é eleitoral para municípios brasileiros e os bastidores da política já estão à pleno vapor nas cidades, incluindo Sete Lagoas. Caio Valace foi perguntado se, na hipótese de o atual prefeito Duílio de Castro não puder ser candidato, ele seria o nome escolhido para representar a situação no pleito. O vereador respondeu que se considera um dos aptos a concorrer à prefeitura junto a outros qualificados no grupo político do prefeito, e que essa decisão será tomada em momento oportuno.

Outro assunto abordado no programa foi o recente arquivamento no Ministério Público das três denúncias contra Caio Valace durante seu mandato frente à presidência. O vereador afirmou que se manteve tranquilo durante as investigações e que este arquivamento acabou lhe conferindo um "atestado de idoneidade que não precisava", o qual será levado a sua pré-campanha e futura campanha junto aos feitos realizados durante sua gestão.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra!



*Matéria atualizada às 10:48 - 26/04/2024.

Vinícius Oliveira