Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta (25)

Os moradores de Sete Lagoas podem esperar um dia predominantemente ensolarado, com algumas nuvens dispersas, conforme a previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 25 de abril. Não há expectativa de chuvas ao longo do dia.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

As temperaturas deverão permanecer estáveis, com uma mínima de 20°C e uma máxima de 33°C. A umidade relativa do ar apresentará variação entre 30% e 80%, mantendo-se dentro de níveis confortáveis.

Temperaturas esperadas para os próximos dias em Sete Lagoas

Sexta (26): 18°C a 31°C

18°C a 31°C Sábado (27): 17°C a 30°C

17°C a 30°C Domingo (28): 18°C a 31°C

Da redação