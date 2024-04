Incêndio destrói caminhão em Salinas; carga de salgadinhos era de Sete Lagoas

Um caminhão carregado com salgadinhos foi completamente tomado pelas chamas em um incêndio na BR-251, na altura do município de Salinas, no Norte de Minas Gerais, na manhã da última terça-feira (23). O fogo consumiu toda a carga do veículo, que transportava produtos de Sete Lagoas, para Maceió, em Alagoas.

Foto: Divulgação/ CBMMG

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para o local após receberem informações sobre o incêndio. Ao chegarem no km 291 da rodovia, os militares encontraram o caminhão em chamas e iniciaram os trabalhos de combate ao fogo.

Segundo o motorista do veículo, um homem de 45 anos, o incêndio teve início no motor do caminhão. As chamas se alastraram rapidamente e consumiram toda a carga de salgadinhos. O caminhoneiro não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.

Para combater o incêndio, os bombeiros utilizaram 9 mil litros de água. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos durante o trabalho da equipe, o que causou lentidão no trânsito por cerca de 1 hora e 30 minutos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e atuou na sinalização e controle do tráfego no local.

O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou as causas do incêndio.

Da redação com CBMMG